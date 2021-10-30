Российские археологи создадут 3D-модель древнего храма в Сирии

Это - православная церковь в Алеппо

Российские археологи в Сирии приступают к созданию 3D-модели одной из древнейших раннехристианских церквей - храма Святой Елены. Памятник архитектуры пострадал во время боевых действий. Виртуальный макет поможет специалистам не только в дальнейших исследованиях, но и при реставрации объекта.

Это самой большой христианский храм в старом Алеппо. Здесь сохранилась особенная атмосфера древности, христианский дух, хотя уже много веков во дворе храма Святой Елены действует медресе - мусульманская школа, сообщает "ТВ Центр".

Памятник архитектуры выстоял во времена набегов и захватов. Но кто бы мог предположить, что больше всего разрушений мечети и храму принесёт современность. Специалисты полагают, что во время боёв за Алеппо террористы специально били по таким значимым объектам.

О восстановлении речь пока не идёт. Сегодня важно собрать все данные об объекте, затем законсервировать. Разрушает комплекс время - в трещинах на стенах уже прорастают кусты.

Электронным архивом или, по-научному, геоинформационной системой, наши специалисты поделятся с коллегами из других стран. Так пополнится единая база данных историков и археологов. Объём работы - колоссальный. Сделать предстоит ещё очень много. Учёные точно знают, что их ожидает ещё не одна экспедиция и, конечно, археологическая удача.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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