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Разработчик "Спутника V" назвал причину заражения коронавирусом после вакцинации

11:51
  • суббота
  • 30 октября 2021

Штамм дельта пробивает защиту

Специалисты признали, что вакцины не дают стопроцентной защиты от заражения коронавирусом. Привитые люди могут заболеть из-за особенностей нового штамма дельта, сообщил РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Врач предупредил об опасности незавершенности цикла вакцинации

"Привитые заражаются, потому что при дельта-штамме клетки памяти не успевают сработать. Дельта-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", - сказал учёный и разработчик вакцины "Спутник V".

Он напомнил, что иммунитет после прививки снижается примерно через шесть-восемь месяцев, но сохраняются клетки памяти. Они в случае проникновения вируса в организм начинают вырабатывать антитела на второй-четвёртый день после заражения.

Это слишком поздно, отметил Гинцбург. Спасением в этой ситуации может стать ревакцинация раз в полгода.

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