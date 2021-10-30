Разработчик "Спутника V" назвал причину заражения коронавирусом после вакцинации

Штамм дельта пробивает защиту

Специалисты признали, что вакцины не дают стопроцентной защиты от заражения коронавирусом. Привитые люди могут заболеть из-за особенностей нового штамма дельта, сообщил РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Привитые заражаются, потому что при дельта-штамме клетки памяти не успевают сработать. Дельта-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", - сказал учёный и разработчик вакцины "Спутник V".

Он напомнил, что иммунитет после прививки снижается примерно через шесть-восемь месяцев, но сохраняются клетки памяти. Они в случае проникновения вируса в организм начинают вырабатывать антитела на второй-четвёртый день после заражения.

Это слишком поздно, отметил Гинцбург. Спасением в этой ситуации может стать ревакцинация раз в полгода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram