Памяти Игоря Кириллова

Не стало легендарного диктора

Умер легендарный диктор и журналист Игорь Кириллов. Чуть более месяца назад ему исполнилось 89 лет.

В 2015 году Игорь Кириллов был гостем программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр". Он много рассказывал о своей семье и любимой работе.

Оказывается, в детстве Кириллов мечтал стать режиссёром. Его семья не имела отношения к телевидению: отец был военным, а мама работала библиотекарем. Именно родители прививали сыну любовь к русскому языку и чтению.

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