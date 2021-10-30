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Памяти Игоря Кириллова

11:06
  • суббота
  • 30 октября 2021

Не стало легендарного диктора

Умер легендарный диктор и журналист Игорь Кириллов. Чуть более месяца назад ему исполнилось 89 лет.

В 2015 году Игорь Кириллов был гостем программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр". Он много рассказывал о своей семье и любимой работе.

Оказывается, в детстве Кириллов мечтал стать режиссёром. Его семья не имела отношения к телевидению: отец был военным, а мама работала библиотекарем. Именно родители прививали сыну любовь к русскому языку и чтению.

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