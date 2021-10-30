Россия и Молдавия договорились о новой цене на газ

Поставки голубого топлива возобновятся 1 ноября

Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставки газа ещё на пять лет. В Кишинёве тянули до последнего, пока запасы голубого топлива в стране не иссякли, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации. Условия нового соглашения выгодны обеим сторонам. Кроме того, Молдавия согласилась выплатить долг в 700 миллионов долларов, сообщает "ТВ Центр".

Переговоры о поставках российского газа в Молдавию завершились 29 октября поздно вечером. Стороны выпустили короткие сообщения о том, что достигнуто соглашение на взаимовыгодных условиях.

Детали контракта пока не раскрываются, но информационные агентства, ссылаясь на свои источники сообщают, что цена за тысячу кубометров газа может достигать 500-600 долларов. Это в два раза выше, чем сумма по старой формуле, но значительно ниже рыночной, которую Молдавия потянуть не может.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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