ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия и Молдавия договорились о новой цене на газ

12:55
  • суббота
  • 30 октября 2021

Поставки голубого топлива возобновятся 1 ноября

Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставки газа ещё на пять лет. В Кишинёве тянули до последнего, пока запасы голубого топлива в стране не иссякли, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации. Условия нового соглашения выгодны обеим сторонам. Кроме того, Молдавия согласилась выплатить долг в 700 миллионов долларов, сообщает "ТВ Центр".
"Газпром" пригрозил остановить поставки газа в Молдавию

Переговоры о поставках российского газа в Молдавию завершились 29 октября поздно вечером.  Стороны выпустили короткие сообщения о том, что достигнуто соглашение на взаимовыгодных условиях.

Детали контракта пока не раскрываются, но информационные агентства, ссылаясь на свои источники сообщают, что цена за тысячу кубометров газа может достигать 500-600 долларов. Это в два раза выше, чем сумма по старой формуле, но значительно ниже рыночной, которую Молдавия потянуть не может.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Газовая станция
Газовая станция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.