Глава ВОЗ предупредил мир о риске новой пандемии

Человечеству нужно извлечь урок из нынешней
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в очередной раз предупредил мировое сообщество о риске новой пандемии.
"С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать", - заявил руководитель ВОЗ на саммите G20.
По мнению Гебрейесуса, человечеству необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей. Для этого миру нужны усиленная ВОЗ и новый финансовый механизм для борьбы с пандемиями, приводит мнение руководителя организации РИА Новости.
Сейчас в мире продолжается четвёртая волна коронавируса. В России отмечен рост заболеваемости. 30 октября был зафиксирован новый максимум по числу больных в сутки: коронавирусом заразился 40 251 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram