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Глава ВОЗ предупредил мир о риске новой пандемии

13:41
  • суббота
  • 30 октября 2021

Человечеству нужно извлечь урок из нынешней

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в очередной раз предупредил мировое сообщество о риске новой пандемии.
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"С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать", - заявил руководитель ВОЗ на саммите G20.

По мнению Гебрейесуса, человечеству необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей. Для этого миру нужны усиленная ВОЗ и новый финансовый механизм для борьбы с пандемиями, приводит мнение руководителя  организации РИА Новости.

Сейчас в мире продолжается четвёртая волна коронавируса. В России отмечен рост заболеваемости. 30 октября был зафиксирован новый максимум по числу больных в сутки: коронавирусом заразился 40 251 человек.

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