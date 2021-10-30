Глава ВОЗ предупредил мир о риске новой пандемии

Человечеству нужно извлечь урок из нынешней

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в очередной раз предупредил мировое сообщество о риске новой пандемии.

"С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать", - заявил руководитель ВОЗ на саммите G20.

По мнению Гебрейесуса, человечеству необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей. Для этого миру нужны усиленная ВОЗ и новый финансовый механизм для борьбы с пандемиями, приводит мнение руководителя организации РИА Новости.

Сейчас в мире продолжается четвёртая волна коронавируса. В России отмечен рост заболеваемости. 30 октября был зафиксирован новый максимум по числу больных в сутки: коронавирусом заразился 40 251 человек.

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