ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва претендует на право проведения крупнейшей выставки в мире

13:32
  • суббота
  • 30 октября 2021

Столица подала заявку на "Экспо-2030"

В Москве началась кампания по поддержке проведения в столице выставки "Экспо-2030". Кроме Москвы за право принять престижную международную выставку борются Пусан, Рим, Одесса и и Эр-Рияд.
Москва первой подала заявку на проведение "Экспо-2030"

Поддержать Москву можно в социальных сетях, разместив фотографию с любимым видом столицы и отметив хэштегом #времяэкспо. Авторы лучших работ получат подарки.

Как напомнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, столица уже принимала важные международные мероприятия, среди которых были Чемпионат мира по футболу и Олимпиада.

По сути, "Экспо" - это единственное крупнейшее событие, которое никогда раньше не проходило в Москве. Опыт проведения Всемирной выставки в других странах показывает, что "Экспо" является драйвером дополнительного развития, привлекает новые инвестиции, создаёт рабочие места.

Фурсин выразил уверенность в том, что Москва проведёт "Экспо-2030" на высочайшем уровне. Если российская столица получит право проведения выставки, то экспозиция разместится в Новой Москве неподалёку от аэропорта "Внуково".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ЭКСПО 2030
ЭКСПО 2030
ЭКСПО 2030
ЭКСПО 2030
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.