Москва претендует на право проведения крупнейшей выставки в мире

Столица подала заявку на "Экспо-2030"

В Москве началась кампания по поддержке проведения в столице выставки "Экспо-2030". Кроме Москвы за право принять престижную международную выставку борются Пусан, Рим, Одесса и и Эр-Рияд.

Поддержать Москву можно в социальных сетях, разместив фотографию с любимым видом столицы и отметив хэштегом #времяэкспо. Авторы лучших работ получат подарки.

Как напомнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, столица уже принимала важные международные мероприятия, среди которых были Чемпионат мира по футболу и Олимпиада.

По сути, "Экспо" - это единственное крупнейшее событие, которое никогда раньше не проходило в Москве. Опыт проведения Всемирной выставки в других странах показывает, что "Экспо" является драйвером дополнительного развития, привлекает новые инвестиции, создаёт рабочие места.

Фурсин выразил уверенность в том, что Москва проведёт "Экспо-2030" на высочайшем уровне. Если российская столица получит право проведения выставки, то экспозиция разместится в Новой Москве неподалёку от аэропорта "Внуково".

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