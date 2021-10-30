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Черноморский флот отслеживает маршрут зашедшего в Чёрное море американского эсминца

14:37
  • суббота
  • 30 октября 2021

"Портер" выполняет задачи с партнёрами по НАТО

В Чёрное море зашёл американский эсминец "Портер". За его передвижениями внимательно следят корабли и наземные службы Черноморского флота, сообщает Национальный центр управления обороной.
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Ранее американские военные сообщали, что задача "Портера" - совместная работа с союзниками и партнёрами НАТО в регионе.

Эсминец "Портер" уже заходил в Чёрное море. Это было в апреле 2020 года. Тогда командование ВМС США заявляло, что он обеспечивает морскую безопасность вместе с партнёрами по НАТО.

 

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