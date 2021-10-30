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"И хочется, и колется": 39-летняя Собчак задумалась о втором ребёнке

15:48
  • суббота
  • 30 октября 2021

Ксения познала радость материнства

Ксения Собчак, познавшая пять лет назад радость материнства, откровенно рассказала о своей беременности и родах. Оказывается, экс-ведущая "Дома-2" сейчас подумывает о втором ребёнке. Такое признание Собчак сделала в разговоре с Идой Галич на её YouTube-шоу "Есть вопросики".
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"И хочется, и колется. Но хочется больше. Когда у тебя уже это счастье есть, ты понимаешь, что ничего круче нет", - отметила Собчак, которая ещё десять лет назад категорически не хотела иметь детей.

В этом же интервью она призналась, что беременность далась ей очень нелегко, а роды назвала адским адом.  "Был момент, когда я поняла, что теряю мозг. Понимаешь, что ты как корова. Я не знаю, что там выделяется, но тупеешь страшно", - рассказала телеведущая.

18 ноября 2016 года на свет появился Платон – сын Ксении Собчак и артиста Максима Виторгана. Через два года семья распалась, а в сентябре 2019 года Собчак вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова.

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