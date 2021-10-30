Путин назвал Игоря Кириллова патриархом отечественного телевидения

Диктор скончался 30 октября

Владимир Путин назвал диктора Игоря Кириллова признанным патриархом отечественного телевидения. Президент выразил соболезнования в связи со смертью легендарного диктора.

Добрая память о Кириллове навсегда сохранится в сердцах телезрителей, отметил глава государства, сообщает пресс-служба Кремля. Кириллов был профессионалом своего дела, его работа служила достойным примером и центром притяжения для молодых коллег, сказал президент.

Игорь Кириллов ушёл из жизни 30 октября, ему было 89 лет. Причиной смерти стали возрастные хронические заболевания.

Свою карьеру Кириллов начал как актёр: в 50-х годах он играл на сцене знаменитого Театра на Таганке. После победы на конкурсе дикторов, началась многолетняя работа на Центральном телевидении. Долгие годы Игорь Кириллов был ведущим главной информационной программы "Время".

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