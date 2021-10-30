Минздрав обновил рекомендации о вакцинации "Спутником Лайт"

Этот препарат будет использовать только при ревакцинации

Минздрав дал указание использовать вакцину "Спутник Лайт" только при ревакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Соответствующие указания внесены в методические рекомендации по вакцинации.

Для первой прививки рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины - "Спутник V", "ЭпиВакКорону" и "КовиВак", сообщает ТАСС.

В последние недели в России наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В стране объявлены нерабочие дни по 7 ноября включительно. В некоторых регионах введены дополнительные ограничения и закрыты часть учреждений.

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