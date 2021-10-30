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Появилась новая информация по травме Элизе Мертенс

16:51
  • суббота
  • 30 октября 2021

В октябре теннисистка пропустила турнир "Кубок Кремля" в Москве

В Праге стартует финальный этап Кубка Билли Джин Кинг. Первые матчи турнира среди женских команд по теннису пройдут уже в понедельник, а пока спортсменки готовятся к соревнованию. В субботу состоялись первые предтурнирные пресс-конференции команд. "ТВ Центру" удалось задать несколько вопросов бельгийцам.

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В Праге стартует финальный этап Кубка Билли Джин Кинг

ТВЦ: Вопрос к капитану бельгийской команды Йохану Ван Херку. Расскажите, как вы готовились к финальному этапу Кубка Билли Джин Кинг.

Йохан Ван Херк: Команда собралась вместе в понедельник. Мы начали тренировки, еще находясь в Бельгии, до приезда в Прагу в среду. С четверга начались тренировки на арене O2 в Праге. Мы находились в контакте с сентября, уже тогда начали обсуждать наши планы и лучшие варианты. Сейчас активно готовимся ко встрече с Белоруссией 1 ноября.

ТВЦ: Вопрос к Элизе Мертенс (бельгийская теннисистка). Как вы чувствуете себя после травмы в октябре?

Элизе Мертенс: Это была не совсем травма. Мне нужно было три дня в Чикаго перед турниром в Индиан-Уэллсе, чтобы привести в порядок бедро (1 октября Мертенс снялась с парного четверть-финала на турнире в Чикаго — прим. ред.). Взяла несколько дней отдыха после парного матча. Я также решила отдохнуть перед турниром в Праге. Сейчас я готова играть, вся наша команда готова. Я взволнована.

Ранее "ТВ Центр" выпустил путеводитель по Кубку Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup Finals). Читайте материал по ссылке.

Так как Бельгия находится в группе B, с Россией эта команда сможет встретиться только в финале — при условии удачных выступлений в своей группе и в полуфинале. Бельгийкам достались непростые соперницы — Австралия и Белоруссия.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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Тренер Йохан Ван Херк
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