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Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в регионах с ограничениями

17:42
  • суббота
  • 30 октября 2021

Растёт число вакцинированных

В регионах с ограничениями заболеваемость коронавирусом снижается. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Одной из главных задач он назвал профилактику быстрого распространения вируса.
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"Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости снизился. Это хороший результат", - приводит слова Мурашко ТАСС.

Министр также отметил, что в России значительно выросли темпы вакцинации. "По стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза", - сказал Мурашко. Он ещё раз обратился к россиянам с призывом пойти и вакцинироваться.

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