Остановлена прокачка газа в Германию по трубопроводу "Ямал-Европа"

Голубое топливо идёт реверсом в Польшу

Немецкий оператор Gascade сообщил о прекращении поставок природного газа из России в Евросоюз по трубопроводу "Ямал-Европа". Он заработал в реверсном режиме, передаёт "Интерфакс".

Польские потребители получают газ по этому трубопроводу не только напрямую из России, но и по так называемому виртуальному реверсу из Германии. Фактически Польша отбирает часть газа, идущего на Запад.

С чем связана нынешняя приостановка прокачки газа через территорию Польши, пока не известно.

Газопровод "Ямал-Европа" имеет протяжённость свыше двух тысяч километров. Он идёт от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере.

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