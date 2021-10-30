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Остановлена прокачка газа в Германию по трубопроводу "Ямал-Европа"

16:47
  • суббота
  • 30 октября 2021

Голубое топливо идёт реверсом в Польшу

Немецкий оператор Gascade сообщил о прекращении поставок природного газа из России в Евросоюз по трубопроводу "Ямал-Европа". Он заработал в реверсном режиме, передаёт "Интерфакс".
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Польские потребители получают газ по этому трубопроводу не только напрямую из России, но и по так называемому виртуальному реверсу из Германии. Фактически Польша отбирает часть газа, идущего на Запад.

С чем связана нынешняя приостановка прокачки газа через территорию Польши, пока не известно.

Газопровод "Ямал-Европа" имеет протяжённость свыше двух тысяч километров. Он идёт от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере.

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