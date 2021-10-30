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Магазинам "Л'Этуаль" и "Подружка" в ТЦ "Авиапарк" грозит закрытие на 90 суток за нарушение режима нерабочих дней

17:17
  • суббота
  • 30 октября 2021

Они были открыты для покупателей

Магазинам "Л'Этуаль" и "Подружка", работающим в торговом центре "Авиапарк" в Москве, грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или закрытие на 90 суток. Они нарушили установленный в России режим нерабочих дней.
В России начался режим нерабочих дней

Как сообщил главный инспектор ОАТИ Антон Романов, эти две торговые точки не закрылись, как это было предписано всем непродовольственным магазинам. Их руководство пригласили в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола.

В России с 30 октября по 7 ноября указом президента введён режим нерабочих дней для сдерживания распространения коронавируса. Практически все регионы ввели дополнительные ограничения, которые они смогут продлить после 7 ноября.

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