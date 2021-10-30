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Зюганов отреагировал на задержание Рашкина с тушей лося

18:13
  • суббота
  • 30 октября 2021

Лидер КПРФ дал скупой комментарий

Высшее руководство КПРФ отреагировало на инцидент с депутатом Валерием Рашкиным. В партии разбираются в этой ситуации, заявил её лидер Геннадий Зюганов в интервью РИА Новости.
Кремль отреагировал на ситуацию вокруг Рашкина и мертвого лося

"Историю я пока не комментирую. Собираются все службы, в том числе и наши, поручено Синельщикову, прокурору, который у нас, и контрольной комиссии", - дал короткий комментарий от имени партии Зюганов.

29 октября в Саратовской области был задержан депутат-коммунист Валерий Рашкин. В багажнике его машины сотрудники полиции обнаружили тушу лося. Народный избранник сообщил, что убитого животного он нашёл в лесу.

Неподалёку от места задержания в лесу было найдено ружьё. Следователи проводят проверку Рашкина на причастность к незаконной охоте.

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