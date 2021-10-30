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Брэд Питт не смог отсудить опеку над детьми у Анджелины Джоли

18:48
  • суббота
  • 30 октября 2021

Это была уже не первая попытка

Очередная попытка Брэда Питта отсудить у своей бывшей жены опеку над детьми закончилась неудачей. Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию актёра к Анджелине Джоли. Она будет единственным опекуном всех шестерых детей, которые были у звёздной пары.
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В мае 2021 года на другом судебном процессе было принято решение о совместной опеке, но Джоли тогда удалось добиться отстранения судьи, вынесшего решение. В итоге вступило в силу другое соглашение четырёхлетней давности, в котором актриса указана как единоличный опекун, напоминает kp.ru ("Комсомольская правда").

Об истории семейных отношений Питта и Джоли можно написать целый роман. Их роман начался  в 2005 году. Питт тогда был женат на другой актрисе - Дженифер Энистон. В 2006 году появился на свет совместный ребёнок Брэда и Анджелины – дочка Шайло Нувель.

Двумя годами позже Джоли подарила Питту двойню – сына Нокса Леона и дочь Вивьен Маршелин. Кроме этого, Брэд усыновил всех троих приёмных детей Анджелины. Питт и Джоли поженились в 2014 году, а развелись в 2019-м.

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