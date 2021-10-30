Подробности допроса Светланы Светличной после фейка с исчезновением

Актриса не признала следователей

Светлана Светличная восприняла допрос по делу о своём исчезновении как продолжение шоу Андрея Малахова. Как пишет NEWS.ru, 81-летняя актриса улыбалась и кокетничала со следователем. Присутствовавших в помещении сотрудников Следственного комитета она представляла массовкой "Прямого эфира".

Кроме Светличной на допрос вызваны сотрудники программы и сам Андрей Малахов. Следователям важны все детали этого скандального дела, из-за которого были подняты на ноги полиция и десятки волонтёров поискового отряда "ЛизаАлерт". По Москве были расклеены десятки листовок с объявлением о пропаже актрисы.

Об исчезновении Светланы Светличной 25 октября сообщил в полицию её сын. Он утверждал, что актриса не выходит на связь в течение пяти дней. Светличная нашлась на следующий день. Оказывается, она снималась в телевизионном шоу "Прямой эфир с Андреем Малаховым".

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