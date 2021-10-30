Москвичей ждёт неделя тёплой погоды

Дождей будет мало

Пришедшее в Москву тепло останется в столичном регионе на несколько дней. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ближайшие понедельник и вторник (1 и 2 ноября) будут солнечными. Температура днём поднимется до 10 градусов.

В среду, 3 ноября в Москву придут дожди, но воздух прогреется до плюс 11-ти. В последующие дни будет ещё теплее: столбики термометров поднимутся до 14 градусов, пройдут небольшие дожди.

Такая погода в начале ноября бывает редко, но синоптики уже не называют тёплые ноябрьские дни бабьим летом. Этот период в природе обычно бывает в конце сентября – начале октября.

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