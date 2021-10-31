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В США занервничали после прогноза Путина о цене на нефть

10:23
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

Президент предположил, что она вырастет

В США и Японии – паника. Там обсуждают заявление Владимира Путина о возможном росте цен на нефть до 100 долларов за баррель, сообщает Bloomberg.
Цена на нефть WTI побила семилетний рекорд

По информации агентства, за закрытыми дверями ведется интенсивная работа, чтобы убедить страны ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти. Переговоры в частном порядке между собой провели американские, японские и индийские официальные лица.

Почему из-за слов российского президента возникла нервозная обстановка, непонятно. Нефть и так уже приближается к отметке в 100 долларов за баррель. На этой неделе контракты заключались по 85 долларов за баррель.

Владимир Путин на Российской энергетической неделе 13 октября назвал вполне возможным сценарий, при котором стоимость барреля нефти достигнет 100 долларов за баррель. Тогда на это заявление никто не отреагировал.

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