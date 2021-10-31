В Москве проходят рейды по ресторанам и торговым центрам

Выявлено много нарушителей санитарного режима

В период нерабочих дней в России проходят рейды по контролю за соблюдением антикоронавирусных мер. В Москве и других регионах ежедневно проверяют магазины, торговые центры и рестораны. Несмотря на рост заболеваемости, некоторые предприятия нарушают правила безопасности.

Столичный торговый центр на Ходынском поле. Парковка заставлена автомобилями, внутри людей не меньше, чем в обычные дни. Большинство магазинов закрыты, но некоторые на свой страх и риск продолжают обслуживать покупателей уверяя, что без их продукции в локдаун просто не обойтись.

Оправдание почти у всех одно: якобы магазины получили разрешение у администрации торгового центра. Но даже если так, не стоит забывать, что эта самая администрация должна соблюдать указы мэра Москвы. И никаких разночтений здесь быть не может, сообщает "ТВ Центр".

В случае выявления нарушения владельцам магазинов грозит штраф до 300 тысяч рублей. Объясняться придётся и устроителям этой подпольных вечеринок.

Рейды проходят и в других регионах страны, где тоже вступили в силу новые ограничения. Во многих закрыты непродовольственные магазины, предприятия общепита, кинотеатры и фитнес-центры. Вход в музеи и театры - только по QR-коду.

Чтобы не затягивать карантинные меры, важно как можно скорее остановить рост числа заболевших, напоминают врачи. И сделать это можно только путём массовой иммунизации. В торговом центре Екатеринбурга очередь на прививку растянулась на десятки метров. В Волгоградской области вакцинация проходит прямо на рынке в специально оборудованном автобусе. В Симферополе желающие привиться приходят к пункту рано утром ещё до открытия.

Особенно важно приобрести иммунитет людям из группы риска. В их числе и ветераны Великой Отечественной войны. За их здоровьем в Московской области следят в том числе и военные медики. Каждый день обходят квартиры, приносят лекарства и продукты.

Помимо этого, военные продолжают обработку подъездов и придомовых территорий. Однако людей все равно просят по возможности оставаться сейчас дома и сократить число контактов. Ограничительные меры в российских регионах продлятся как минимум до 7 ноября. И чем быстрее удастся нарастить темпы вакцинации, тем больше шансов скорее вернуться к привычному порядку жизни.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram