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Украинская армия нанесла удары по Донбассу

11:29
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

Есть пострадавшие

Тревожные сообщения поступают из Донбасса. Украинские военные нанесли новые удары. Три жителя Горловки получили тяжёлые ранения. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Очевидцы утверждают - ВСУ вновь применили беспилотник, что идёт вразрез с положениями Минских соглашений.
В украинском плену в Донбассе оказались 37 россиян

В ЛНР аналогичную атаку удалось отбить. В республике обвинили украинских силовиков в нарушении дополнительных мер обеспечения перемирия, которые едва вступили в силу.

Возле железнодорожной станции на подконтрольной Киеву территории, всего в 100 километрах от Луганска ВСУ начали размещение тяжёлой техники, сообщает "ТВ Центр".

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