Климат и устойчивое развитие: в Риме продолжается саммит G20

Ожидается выступление Владимира Путина

Проблемы климата и устойчивое развитие - главные темы второго, заключительного дня саммита G20 в Риме. Ожидается новое выступление Владимира Путина в режиме видеоконференции. По итогам дискуссий мировые лидеры примут декларацию с основными установками на будущее.

На улицах Рима не утихают протесты. На саммите G20 от глав государств требуют сосредоточиться на проблемах экологии, остановить глобальное потепление. Западные политики уже давно считали настроение общества и, по крайне мере, на словах поддерживают зелёную повестку. Теперь экоактивисты намерены усилить давление на бизнес, сообщает "ТВ Центр".

Амбициозная цель - перейти к экономике с нулевыми выбросами парниковых газов к 2050 году. Но если у развитых стран есть ресурсы на переустройство, то у развивающихся шансов совершить зелёный переход вместе со всеми мало. Чтобы воплотить идею придётся поделиться средствами с государствами, которые раньше рассматривались только как ресурсные базы.

На саммите поддержали идею глобального налогообложения крупных корпораций. Их могут обязать переводить часть налогов в страны, где они получают основную прибыль. Государства намерены подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году. И таких инициатив в ближайшее время будет много. Но выдержит ли глобальная экономика - большой вопрос.

Сегодняшний энергетический кризис - только начало, говорят эксперты. Владимир Путин выступая 30 октября на саммите в формате видеоконференции призвал всех к сотрудничеству, чтобы обеспечить стабильность на мировых рынках. Российский лидер также призвал наращивать сотрудничество в сфере здравоохранения, исключить из этого процесса политический подтекст.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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