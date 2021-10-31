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Партия Саакашвили потерпела поражение на местных выборах в Грузии

12:26
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

Её основатель сейчас в тюрьме

В Грузии подводят итоги второго тура муниципальных выборов. Подсчитано почти 100% голосов. По данным Центризбиркома в 19-и городах победили представители правящей партии "Грузинская мечта".
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И лишь в одном лидирует кандидат от "Единого национального движения", которое основано экс-президентом Михаилом Саакашвили.

Оппозиция уже заявила, что не признаёт результаты выборов, считая их фальсификацией.

По заявлению лидеров фракции, уже с завтрашнего дня они начнут акции протеста, сообщает "ТВ Центр".

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