Партия Саакашвили потерпела поражение на местных выборах в Грузии

Её основатель сейчас в тюрьме

В Грузии подводят итоги второго тура муниципальных выборов. Подсчитано почти 100% голосов. По данным Центризбиркома в 19-и городах победили представители правящей партии "Грузинская мечта".

И лишь в одном лидирует кандидат от "Единого национального движения", которое основано экс-президентом Михаилом Саакашвили.

Оппозиция уже заявила, что не признаёт результаты выборов, считая их фальсификацией.

По заявлению лидеров фракции, уже с завтрашнего дня они начнут акции протеста, сообщает "ТВ Центр".

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