ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Магазин "Дикси" в ЮВАО опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

12:13
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

Дело передано в суд

В Юго-Восточном округе Москвы опечатан магазин "Дикси". Сотрудники Роспотребнадзора выявили в нём серьёзные нарушения мер профилактики коронавируса.
В Москве проходят рейды по ресторанам и торговым центрам

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве, нарушения санитарно-эпидемиологических требований в магазине представляли угрозу жизни и здоровью покупателей.

Материалы по этому нарушению подготовлены для передачи в Люблинский районный суд города Москвы.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Магазин Дикси в Москве
Магазин Дикси в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.