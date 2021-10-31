Магазин "Дикси" в ЮВАО опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

Дело передано в суд

В Юго-Восточном округе Москвы опечатан магазин "Дикси". Сотрудники Роспотребнадзора выявили в нём серьёзные нарушения мер профилактики коронавируса.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве, нарушения санитарно-эпидемиологических требований в магазине представляли угрозу жизни и здоровью покупателей.

Материалы по этому нарушению подготовлены для передачи в Люблинский районный суд города Москвы.

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