Магазин "Дикси" в ЮВАО опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

Дело передано в суд
В Юго-Восточном округе Москвы опечатан магазин "Дикси". Сотрудники Роспотребнадзора выявили в нём серьёзные нарушения мер профилактики коронавируса.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве, нарушения санитарно-эпидемиологических требований в магазине представляли угрозу жизни и здоровью покупателей.
Материалы по этому нарушению подготовлены для передачи в Люблинский районный суд города Москвы.
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