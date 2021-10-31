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Спектакль с Бузовой во МХАТе отменён из-за плохих продаж билетов

14:39
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

Это связано с режимом нерабочих дней

МХАТ имени Горького решил отменил спектакль "Чудесный грузин" 2 ноября из-за плохих продаж билетов. В постановке занята экс-ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова.
"Полный провал": Бузова сыграла на сцене МХАТа

Решение об отмене спектакля принял генеральный директор МХАТа Владимир Кехман, сообщается на сайте театра. В пресс-службе пояснили, что МХАТ не убирает спектакль из репертуара, а переносит на неопределённый срок.

Бузова играет в спектакле роль шпионки и по совместительству певицы Беллы Шанталь. СМИ писали, что за участие в постановке Бузова получила порядка полумиллиона рублей. При этом премьера и второй показ спектакля показали хорошие кассовые сборы.

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