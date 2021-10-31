Заведения "Бар, которого нет", Old Town и Punk Fiction могут закрыть за нарушение режима нерабочих дней

Там проходили дискотеки

В Москве могут закрыть на три месяца "Бар, которого нет", Old Town и Punk Fiction. Все эти заведения нарушили режим нерабочих дней, сообщил АГН "Москва" главный инспектор ОАТИ Антон Романов.

Во время рейда 30 октября выяснилось, что в этих трёх заведениях проходили дискотеки и шоу, на которых не соблюдались санитарные требования – гости были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Организаторам мероприятий грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram