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Заведения "Бар, которого нет", Old Town и Punk Fiction могут закрыть за нарушение режима нерабочих дней

12:55
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

Там проходили дискотеки

В Москве могут закрыть на три месяца "Бар, которого нет", Old Town и Punk Fiction. Все эти заведения нарушили режим нерабочих дней, сообщил АГН "Москва" главный инспектор ОАТИ Антон Романов.
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Во время рейда 30 октября выяснилось, что в этих трёх заведениях проходили дискотеки и шоу, на которых не соблюдались санитарные требования – гости были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Организаторам мероприятий грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

 

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