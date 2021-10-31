Байдена поставили в тупик неудобным вопросом о России

Президент США сбежал от журналистов

Джо Байден попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в Риме. Журналисты задали президенту США вопрос о России, на который глава Белого дома отказался отвечать.

Всё произошло перед встречей Байдена с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время совместного фотографирования двух лидеров из пула журналистов дважды раздался вопрос о том, не слишком ли сильно сблизилась Турция с Россией, сообщает ТАСС.

Американский лидер сначала сделал вид, что не слышал вопроса, а потом развернулся и направился к месту проведения переговоров.

Отношения Турции и США в последнее время стали напряжёнными из-за сближения Анкары с Москвой. Президент Эрдоган принял решение купить российские ракетные системы С-400, что вызвало критику со стороны Вашингтона. США безуспешно пытаются добиться от Турции отказа от российских ракет.

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