ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байдена поставили в тупик неудобным вопросом о России

13:44
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

Президент США сбежал от журналистов

Джо Байден попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в Риме. Журналисты задали президенту США вопрос о России, на который глава Белого дома отказался отвечать.
Байден представился на встрече как "муж Джилл"

Всё произошло перед встречей Байдена с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время совместного фотографирования двух лидеров из пула журналистов дважды раздался вопрос о том, не слишком ли сильно сблизилась Турция с Россией, сообщает ТАСС.

Американский лидер сначала сделал вид, что не слышал вопроса, а потом развернулся и направился к месту проведения переговоров.

Отношения Турции и США в последнее время стали напряжёнными из-за сближения Анкары с Москвой. Президент Эрдоган принял решение купить российские ракетные системы С-400, что вызвало критику со стороны Вашингтона. США безуспешно пытаются добиться от Турции отказа от российских ракет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джозеф Байден
Джозеф Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.