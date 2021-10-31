Ещё одна страна одобрила применение российской вакцины "Спутник V"

Всего 71 государство использует российский препарат
Камбоджа стала 71-ой страной, одобрившей вакцину "Спутник V". Российский препарат уверенно набирает популярность в мире, но до сих пор не одобрен ВОЗ и европейским фармрегулятором.
Общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет четыре миллиарда человек, или более 50% населения Земли, указывается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.
В целом по количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире. Она считается одной из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Россия первой в мире создала и зарегистрировала вакцину от нового коронавируса. Сейчас в стране применяется четыре препарата, но темпы вакцинации существенно отстают от многих стран мира.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram