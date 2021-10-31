Путин рассказал о пагубном влиянии глобального потепления на Россию

Растёт среднегодовая температура

Россия ощущает на себе больше других стран последствия глобального потепления. За 10 лет средняя температура у нас в стране выросла на полградуса. Об этом лидерам G20 рассказал президент Владимир Путин во время своего выступления на саммите в режиме видеоконференции.

"Отмечу, что и среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой более, чем в два с половиной раза. За 10 лет она увеличилась более, чем на полградуса", - сказал глава государства. При этом, по словам Путина, в Арктике скорость потепления ещё выше, сообщает ТАСС.

Россия испытывает последствия глобального потепления на себе, указал президент. "Мы сталкиваемся и с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объём нашей территории", - констатировал он.

Саммит лидеров стран G20 проходит в Риме. Часть руководителей государств участвует в нём очно, часть – по видеосвязи. Обсуждаются проблемы борьбы с коронавирусом, экология, вопросы развития и взаимодействия.

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