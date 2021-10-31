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В Крыму провели сложнейшую операцию по уничтожению снарядов времён ВОВ

18:04
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

Вес только одной мины - 900 килограммов

В Крыму провели сразу три операции по ликвидации боеприпасов времён Великой Отечественной войны. В бухте Гильзовая сотрудники МЧС вместе с инженерными подразделениями Черноморского флота завершили масштабные работы, которые проходили в течение года.
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Водолазы подняли со дна последние 340 боеприпасов. Всего же в акватории бухты была найдено более двух тысяч взрывоопасных предметов. А на побережье у посёлка Николаевка обезвредили морскую якорную мину. Её вес - около 900 килограммов.

Третья операция развернулась на суше. Одновременно семь авиабомб были уничтожены на севастопольском полигоне МЧС России. Крупнейшая среди них – стокилограммовая советская ФАБ-100, сообщает "ТВ Центр".

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