В Китае увеличилась популяция гигантских панд

Создан Национальный парк

Численность гигантских панд в китайской провинции Сычуань устойчиво растёт. Об этом сообщило Управление лесного хозяйства региона.

Специалисты в очередной раз подсчитали редких животных и выяснили, что сейчас в заповедниках Сычуани живёт 1935 панд. Из них три четверти в дикой природе, остальные - в специальных питомниках, сообщает "ТВ Центр".

Создание особых природных зон, по мнению экспертов, значительно улучшило среду обитания гигантских панд. Там им комфортно и безопасно. Растёт не только численность популяции, но и ареал обитания - он удвоился с 80-х годов, как и количество особей.

Программа по сохранению бамбуковых медведей признана успешной. А 12 октября было объявлено о создании Национального парка гигантских панд. В него вошло более 20 тысяч квадратных километров территории в Сычуани. Руководство считает, что парк должен стать визитной карточкой не только этой провинции, но и всего Китая.

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