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Путин назвал Россию одним из мировых лидеров низкоуглеродной энергетики

17:43
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

Президент выступил на саммите G20

Принятием итоговой декларации в Риме завершился двухдневный саммит лидеров G20. Заседание 31 октября было посвящено проблемам изменения климата. Владимир Путин участвовал в нём в режиме видеоконференции.
Путин рассказал о пагубном влиянии глобального потепления на Россию

Президент отметил, что Россия, как и другие страны, испытывает на себе негативные последствия глобального потепления. Среднегодовая температура в стране растёт быстрее общемировой – более чем в два с половиной раза. А в Арктике скорость потепления ещё выше.

И вполне естественно, что Россия активно участвует в международных усилиях по сохранению климата. Москва выполняет все взятые на себя обязательства по климатической конвенции ООН и Парижскому соглашению, а также последовательно реализует меры по снижению эмиссии парниковых газов, сообщает "ТВ Центр".

Как подчеркнул Владимир Путин, сейчас в нашей стране быстрыми темпами развивается низкоуглеродная энергетика. Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников - АЭС, гидроэлектростанций, ветряной и солнечной генерации - превышает 40%. А с учётом природного газа -  самого экологически чистого топлива среди углеводородов -  86%. И это один из лучших показателей в мире.

"Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. Эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели: обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. И мы публично объявили о том, что берём на себя такое обязательство", - сказал глава государства.

Путин также отметил, что усилия мирового сообщества важно сосредоточить, прежде всего, на поддержке наиболее результативных экологических проектов.

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