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Названы три условия для продления нерабочих дней в Москве

17:10
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

Они должны закончиться 7 ноября

Режим нерабочих дней в Москве может быть продлён после 7 ноября. Условия для такого решения властей озвучил замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Как живёт Москва в режиме нерабочих дней

В интервью "Известиям" учёный назвал три фактора, которые могут сыграть роль при принятии руководством города решения о продлении ограничительных мер.

Первый важный показатель - коэффициент распространения коронавируса. Если он будет больше единицы, то нерабочие дни продолжатся после 7 ноября. Также важное значение имеют наличие свободных коек в больницах и свободные аппараты ИВЛ.

До 7 ноября по всей России действует режим нерабочих дней. Ограничения коснулись сфер торговли, общепита и услуг. Региональные власти могут продлевать этот режим в случае неблагоприятной эпидобстановки.

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