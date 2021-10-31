Названы три условия для продления нерабочих дней в Москве

Они должны закончиться 7 ноября
Режим нерабочих дней в Москве может быть продлён после 7 ноября. Условия для такого решения властей озвучил замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В интервью "Известиям" учёный назвал три фактора, которые могут сыграть роль при принятии руководством города решения о продлении ограничительных мер.
Первый важный показатель - коэффициент распространения коронавируса. Если он будет больше единицы, то нерабочие дни продолжатся после 7 ноября. Также важное значение имеют наличие свободных коек в больницах и свободные аппараты ИВЛ.
До 7 ноября по всей России действует режим нерабочих дней. Ограничения коснулись сфер торговли, общепита и услуг. Региональные власти могут продлевать этот режим в случае неблагоприятной эпидобстановки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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