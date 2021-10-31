Турция открестилась от проданных Украине беспилотников Bayraktar

Теперь они украинские, заявил глава МИД

Турция продала Украине ударные беспилотники и призвала Киев не ассоциировать это оружие со страной-производителем. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине", - сказал глава турецкой дипломатии.

Наблюдатели полагают, что это заявление выглядит, по крайней мере, странно. В мировой практике торговли оружием всегда упоминается, в какой стране оно изобретено и произведено. Так, знаменитый автомат Калашникова, производство которого по лицензии налажено в нескольких странах мира, всегда называли советским, а теперь российским оружием.

В 2019 году Киев впервые купил у Анкары беспилотники Bayraktar TB2. Их можно оснащать высокоточными авиабомбами и ракетами с лазерным наведением. По заверениям украинских военных, на днях они впервые применили турецкие дроны в Донбассе, уничтожив артиллерийскую установку на территории ДНР.

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