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Медведев заявил о пятой фазе пандемии

08:06
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Борьбу с COVID-19 следует вести общими силами всех стран

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил в своей статье для "Российской газеты", что страна находится в пятой фазе пандемии коронавирусной инфекции.
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"В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация", - сказано в тексте.

Как уточнил зампред Совбеза, в третью фазу Россия вошла летом - в начале осени 2020 года, четвертый этап наступил осенью - зимой 2020-2021 годов.

"Жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией", - заметил Медведев.

Он добавил, что борьбу с COVID-19 следует вести общими силами всех стран, невзирая "на чьи-либо политические амбиции".

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