ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден оказался разочарован Россией и Китаем

08:06
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Глава Белого дома высказался по итогам саммита G20

Президент Соединенных Штатов Джо Байден раскритиковал Россию и Китай после саммита G20.

Путин рассказал о пагубном влиянии глобального потепления на Россию
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров низкоуглеродной энергетики

"Россия и Китай по сути оказались не на высоте в том, что касается обязательств по климату. И есть основания для того, чтобы быть этим разочарованным", - цитирует главу белого дома The Hill.

Вместе с тем премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что в итоге лидеры государств смогли прийти к единой позиции.

"Мы делали это с Индией, Россией, Китаем. Похоже, что это помогло добиться успеха", - подчеркнул он.

То, что разные страны по-разному видят процесс борьбы против климатических изменений, Драги назвал нормальным.

Саммит лидеров стран G20 состоялся в минувшие выходные в Риме. Часть руководителей государств участвовали в нем очно, часть - по видеосвязи. Обсуждались проблемы борьбы с коронавирусом, экология, вопросы развития и взаимодействия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.