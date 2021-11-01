Байден оказался разочарован Россией и Китаем

Глава Белого дома высказался по итогам саммита G20

Президент Соединенных Штатов Джо Байден раскритиковал Россию и Китай после саммита G20.

"Россия и Китай по сути оказались не на высоте в том, что касается обязательств по климату. И есть основания для того, чтобы быть этим разочарованным", - цитирует главу белого дома The Hill.

Вместе с тем премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что в итоге лидеры государств смогли прийти к единой позиции.

"Мы делали это с Индией, Россией, Китаем. Похоже, что это помогло добиться успеха", - подчеркнул он.

То, что разные страны по-разному видят процесс борьбы против климатических изменений, Драги назвал нормальным.

Саммит лидеров стран G20 состоялся в минувшие выходные в Риме. Часть руководителей государств участвовали в нем очно, часть - по видеосвязи. Обсуждались проблемы борьбы с коронавирусом, экология, вопросы развития и взаимодействия.

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