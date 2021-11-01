Гинцбург: у трижды привитых нет нареканий к "Спутнику V"

Препарат полностью безопасен

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ответил на вопрос, как люди переносят вакцинацию "Спутником V", когда делают прививку в третий раз.

"Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет", - заметил специалист (цитата по РИА "Новости").

Ранее Гинцбург сообщил, что полную защиту от COVID-19, вероятно, обеспечит иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом.

Прежде стало известно, что Камбоджа оказалась 71-ой страной, одобрившей "Спутник V". Российский препарат, доказавший свою эффективность и безопасность, уверенно набирает популярность в мире, но до сих пор не одобрен ВОЗ и европейским фармрегулятором.

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