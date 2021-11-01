ЦБ отозвал лицензию у банка "Спутник"

Была выявлена крупная недостача наличных в кассах
Банк России отозвал у финансовой организации "Спутник" (Самара) лицензию на осуществление банковских операций, сказано на сайте регулятора.
Решение ЦБ начинает действовать с 1 ноября. В банке назначена временная администрация.
Уточняется, что была выявлена крупная недостача наличных в кассах. Возбуждены уголовные дела.
"По результатам указанных мероприятий установлена полная утрата Банком Спутник капитала", - добавили в ЦБ.
По величине активов "Спутник" занимал 295-е место в отечественной банковской системе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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