В Совфеде рассказали о новом штрафе за опасное вождение

Лихачей будут штрафовать на три тысячи рублей

Штраф за опасное вождение на дорогах по новой редакции Кодекса об административных правонарушениях составит три тысячи рублей. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

По словам сенатора, "хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения".

Штраф в размере трех тысяч рублей предлагается накладывать при резких перестроениях сразу через две полосы движения, несоблюдении дистанции, скоростных обгонах, которые носят системный характер.

Рукавишникова отметила, что хотя понятие "опасная езда" было дано в постановлении правительства РФ от 2016 года, в административном законодательстве ответственность за него не была определена. Нарушителей наказывали не собственно за такой систематический стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения.

После принятия новой редакции КоАП лихачей будут наказывать штрафами и за каждое отдельное нарушение, и за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения, включая пешеходов, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве юстиции рассказали, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях в целом не предусматривает увеличение размеров штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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