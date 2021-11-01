В США оценили реакцию России на провокацию Киева с дроном

Москва может не ограничиться одними лишь резкими заявлениями

Россия может не ограничиться одними лишь резкими заявлениями в адрес Украины после применения дрона Bayraktar в Донбассе. Такое мнение высказал обозреватель Марк Эпископос.

Журналист ссылается на "некоторые ранние сигналы", согласно которым реакция Кремля на эту провокацию может выйти за рамки резких слов. Он указал, что Москва считает нарушением Минских соглашений использование турецких ударных дронов на линии разграничения, в то время как Украина с этим не согласна.

Эпископос заявил, что использование Украиной турецких боевых беспилотников вновь разожгло конфликт в Донбассе и может привести к его дальнейшей эскалации.

По словам обозревателя The National Interest, Россия в ответ якобы перебрасывает войска к своим западным границам.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продала Украине ударные беспилотники и призвала Киев не ассоциировать это оружие со страной-производителем.

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