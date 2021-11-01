Южная Корея и США приступили к совместным учениям

Маневры продлятся пять дней
Как передает в понедельник телеканал KBS со ссылкой на источник, ВВС Южной Кореи и США начали совместные маневры.
Продлятся учения пять дней. Будут задействованы около ста единиц авиатехники. Это в том числе американские истребители F-16, южнокорейские F-15K и KF-16.
Командование ВВС республики уточнило, что маневры проводятся "сбалансированным образом в соответствии с планом".
Ранее союзники приняли решение проводить учения в сокращенных масштабах, чтобы не мешать возобновлению диалога с КНДР.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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