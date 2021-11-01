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Южная Корея и США приступили к совместным учениям

09:13
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Маневры продлятся пять дней

Как передает в понедельник телеканал KBS со ссылкой на источник, ВВС Южной Кореи и США начали совместные маневры.
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Продлятся учения пять дней. Будут задействованы около ста единиц авиатехники. Это в том числе американские истребители F-16, южнокорейские F-15K и KF-16.

Командование ВВС республики уточнило, что маневры проводятся "сбалансированным образом в соответствии с планом".

Ранее союзники приняли решение проводить учения в сокращенных масштабах, чтобы не мешать возобновлению диалога с КНДР.

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