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"Не собираюсь возвращать": Шаляпин оставит себе квартиры покойной жены

08:24
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Стоимость московской недвижимости Татьяны Дэвис оценивается в 70 млн рублей

Прохор Шаляпин рассказал, как распорядится недвижимостью в Москве, которую незадолго до смерти приобрела его жена Татьяна Дэвис. Речь идет о четырех квартирах общей стоимостью 70 миллионов рублей.

По словам Шаляпина, квартиры он оставит себе, поскольку они были оформлены на него. Никто из родственников покойной жены по поводу недвижимости к нему не обращался.

"Возвращать я никому ничего не собираюсь. Это не наследство, это же было оформлено", - сказал Шаляпин во время "прямого эфира" с подругой Леной Лениной.

Певец попросил не развивать эту тему, поскольку "живет очень скромной жизнью" и "не хочет раздражать людей".

Татьяна Дэвис приобрела четыре квартиры в Москве накануне свадьбы с Шаляпиным. В одной из них они планировали жить, а остальные сдавать. Недвижимость женщина оформила на Шаляпина. Как предполагает kp.ru, Дэвис могла поступить так, чтобы избежать налога на покупку недвижимости, который платят нерезиденты страны.

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