Лавров: нельзя допустить подхода террористов к границам России

Важно избежать дестабилизации соседних с Афганистаном стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире программы "1/6" на канале "Россия 24", что для Москвы важно не допустить дестабилизации соседних с Афганистаном стран.

"Прежде всего, это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран, не допустить "перелива" террористической и наркоугрозы из Афганистана; необходимость подавлять эти угрозы внутри самого Афганистана", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Как уточнил Лавров, у России "нет никакой границы с центральноазиатскими союзниками", практически со всеми странами действует безвизовый режим.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва призывает все этнополитические силы Афганистана отказаться от воинственной риторики. По словам спикера, в Афганистане следует покрыть первоочередные нужды населения, предотвратить гуманитарную катастрофу.

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