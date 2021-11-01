Пресс-секретарь Белого дома заразилась COVID-19

Заболели также члены семьи Джен Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что не отправилась в зарубежную поездку с президентом США Джо Байденом, так как у членов ее семьи был обнаружен COVID-19.

"С тех пор я находилась на карантине и сдавала отрицательные тесты (методом ПЦР) на ковид в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако сегодня (в воскресенье) мой тест на ковид оказался положительным", - приводит заявление Псаки ТАСС.

Она добавила, что не имела личных контактов с президентом со среды.

"Я сообщаю о сегодняшнем положительном тесте из соображений транспарентности", - уточнила Псаки.

По ее словам, симптомы заболевания оказались легкими - благодаря вакцине.

На сегодняшний день в Штатах выявлено почти 46 миллионов случаев заражения коронавирусом, 745805 человек умерли.

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