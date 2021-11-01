ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пресс-секретарь Белого дома заразилась COVID-19

08:40
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Заболели также члены семьи Джен Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что не отправилась в зарубежную поездку с президентом США Джо Байденом, так как у членов ее семьи был обнаружен COVID-19.
Джен Псаки проверят на соблюдение закона об этике

"С тех пор я находилась на карантине и сдавала отрицательные тесты (методом ПЦР) на ковид в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако сегодня (в воскресенье) мой тест на ковид оказался положительным", - приводит заявление Псаки ТАСС.

Она добавила, что не имела личных контактов с президентом со среды.

"Я сообщаю о сегодняшнем положительном тесте из соображений транспарентности", - уточнила Псаки.

По ее словам, симптомы заболевания оказались легкими - благодаря вакцине.

На сегодняшний день в Штатах выявлено почти 46 миллионов случаев заражения коронавирусом, 745805 человек умерли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Белый дом в США
Белый дом в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.