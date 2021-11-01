Сестры Аверины могут выступить на Олимпиаде-2024

Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики

Как сообщила в интервью ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, россиянки Дина и Арина Аверины могут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По ее словам, в программах гимнасток будут исправления.

"Если Авериным удастся освоить эти программы своими мозгами, данными, своим желанием, то почему бы им не выступить в Париже. Возраст для меня не имеет никакого значения, потому что художественная гимнастика подразумевает под собой креативность, харизму, и это должен быть спектакль", - отметила Винер-Усманова.

Она добавила, что в художественной гимнастике можно быть звездой "и в 30 лет".

Сестрам Авериным по 23 года. Дина - серебряный призер Олимпиады в Токио, также на ее счету 18 побед на чемпионатах мира (абсолютный рекорд). Арина - 5-кратная мировая чемпионка.

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