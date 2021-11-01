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Ученые не заметили летевший к Земле астероид

10:04
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Он был невидим для приборов до момента сближения

Астрономы не заметили потенциально опасный астероид, который успел подойти к Земле на близкое расстояние. За передвижением подобных небесных тел круглосуточно наблюдают тысячи обсерваторий и специалистов.

Приборы фиксируют крупные объекты даже за пределами солнечной системы. Однако этот удалось заметить только в момент сближения с планетой. В воскресенье астероид, диаметром два метра, прошёл над Антарктидой на расстоянии трёх тысяч километров. Объект прилетел со стороны Солнца, которое, по мнению учёных, и повлияло на его незаметность.

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