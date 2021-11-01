В Москве заработали пункты обогрева для бездомных людей

Пять автобусов будут дежурить рядом со столичными вокзалами

В Москве начали работать круглосуточные пункты обогрева для бездомных людей. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"С 1 ноября в Москве снова заработают автобусы службы "Социальный патруль". В пяти круглосуточных мобильных пунктах бездомные люди смогут согреться, выпить горячего чая и получить теплую одежду", - говорится в сообщении.

Автобусы будут круглосуточно стоять рядом с Белорусским, Киевским, Курским, Павелецким и Ярославским вокзалами. В каждом из них дежурят социальные работники. Кроме того, мобильные пункты продолжат круглосуточно курсировать по улицам города и выезжать на вызовы с просьбой помочь бездомному человеку.

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