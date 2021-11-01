Три человека упали в кипяток в Новосибирске

Это два сотрудника Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь
В подвале лицея №12 на улице Серебренниковской в Новосибирске в кипяток упали два сотрудника Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь.
"В ходе обследования провалился пол подвала. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея. Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются", - пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя новосибирского филиала СГК.
Мужчины находятся в реанимации в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких с ожогами первой, второй и третьей степени. Организована доследственная проверка.
С 30 октября по 7 ноября все школьники в Новосибирской области находятся на каникулах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram