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Анастасия Макеева купила квартиру в Турции

09:26
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Об этом рассказал ее пасынок

Анастасия Макеева и ее супруг Роман Мальков стали обладателями недвижимости в Турции. По крайней мере, так утверждает пасынок актрисы Андрей Мальков.

О том, что Макеева и Мальков купили квартиру в Турции, молодой человек сообщил в своем инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков.

"Вы приобрели недвижимость в Турции"? - спросили Андрея.

"Ес", - лаконично ответил он ("да", - от английского "yes", - прим. редакции).

Судя по геотегам в постах семейства, недвижимость находится в городе Аланья.

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