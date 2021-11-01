Анастасия Макеева купила квартиру в Турции

Об этом рассказал ее пасынок
Анастасия Макеева и ее супруг Роман Мальков стали обладателями недвижимости в Турции. По крайней мере, так утверждает пасынок актрисы Андрей Мальков.
О том, что Макеева и Мальков купили квартиру в Турции, молодой человек сообщил в своем инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков.
"Вы приобрели недвижимость в Турции"? - спросили Андрея.
"Ес", - лаконично ответил он ("да", - от английского "yes", - прим. редакции).
Судя по геотегам в постах семейства, недвижимость находится в городе Аланья.
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