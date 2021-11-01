В России предложили ужесточить наказание за неоплату электроэнергии

Это относится к так называемым неотключаемым потребителям

Министерству энергетики России предложили ужесточить наказание за неоплату счетов на электроэнергию. Об этом рассказал глава НП "Совет рынка" Максим Быстров.

Организация выступает за удвоение административных штрафов для юридических лиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии, со 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч.

Наряду с этим предлагается исключить возможность замены штрафа, предусмотренного статьей 14.61 КоАП РФ, на предупреждение и скорректировать саму статью, ужесточив наказание за повторные нарушения в течение года.

Эти инициативы относятся к так называемым неотключаемым потребителям — неплательщикам, в отношении которых в силу закона энергосбытовые компании не могут инициировать введение ограничения снабжения — предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, опасные производства.

В Министерстве энергетики пообещали изучить предложения НП "Совет рынка", пишут "Известия".

Ранее заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев рассказал, что механизм выравнивания тарифов на электроэнергию для предприятий Дальнего Востока не повлияет на стоимость электричества для потребителей.

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